19 Сентября 2020
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пробка Арамиль - Екатеринбург (2013) | Фото: Накануне.RU

Отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе

В Краснодарском крае массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье".

Только за 26 августа по дороге, рассчитанной на 6 тыс. автомобилей, проехали более 46 тыс. машин.

Отмечается, что в конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%. Дорожники связали это со скорым завершением летнего сезона отпусков.

27 августа в районе поселка Дагомыс перевернулась фура с арбузами. Пользователи в соцсетях жаловались на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район.

В конце июля на основной автодороге "Джубга - Сочи" из-за ливня размыло асфальт, движение на этом участке было приостановлено.

На правой полосе трассы А-147 образовалась глубокая яма. На месте происшествия работали оперативные дорожные службы, в МЧС контролировали ситуацию.

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Отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе

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Теги: сочи, трасса, джубга, пробки



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