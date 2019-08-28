19 Сентября 2020
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повышение пенсионного возраста, митинг 18 июля, Сокольники, Сергей Удальцов (2018) | Фото: nakanune.ru

"Ситуация неудивительная": Удальцов о екатеринбургской пенсионерке, к которой пришли силовики после ее одиночного пикета

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов прокомментировал ситуацию с екатеринбургской пенсионеркой, к которой пришли домой силовики после ее одиночного пикета против насилия полиции.

Напомним, в понедельник женщина вышла с плакатом к отделу полиции №15 и выразила свое возмущение групповым изнасилованием в служебном автомобиле 22-летней гражданки Казахстана, в котором подозреваются полицейские. Во время пикета ее пытались задержать, вокруг нее ходили силовики с автоматами, однако благодаря вмешательству прохожих это удалось предотвратить.

Пикет у здания полиции в Екатеринбурге(2019)|Фото: Константин Анисимов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Левого фронта", Сергей Удальцов считает, что "ситуация неудивительная" - ведь власть опирается на мощный репрессивный аппарат.

"Мы живем в авторитарном государстве, где власть опирается на мощный репрессивный аппарат. Борьба с политической оппозицией ведется уже долгие годы, арсенал методов постоянно пополняется. Поэтому удивляться очередным "ноу-хау" силовых структур просто не приходится. Все эти вопиющие случаи ставят на повестку дня основной вопрос - необходимость консолидации всех здравых, патриотических сил оппозиции для совместной борьбы за гражданские права и свободы, за смену власти и курса развития страны", - уверен Удальцов.

Пикет у здания полиции в Екатеринбурге(2019)|Фото: Константин Анисимов

В свердловском отделении "Левого фронта" действия стражей порядка считают противозаконными.

"Мы возмущены таким поведением полицейских. На каком основании это происходит? Это произвол. Это противозаконно. Они сперва ее окружили с автоматами и абсолютно противозаконно воспрепятствовали проведению публичного законного мероприятия, а затем еще и домой к ней пришли оказывать давление", - отметил координатор свердловского отделения Константин Анисимов.

Напомним, в тот же день после акции пенсионерки в Екатеринбурге прошел еще один пикет у здания полиции из-за изнасилования девушки.

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"Ситуация неудивительная": Удальцов о екатеринбургской пенсионерке, к которой пришли силовики после ее одиночного пикета

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Теги: Удальцов, полиция, пенсионерка, Екатеринбург



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