19 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
сад к саммитам ШОС, БРИКС у оперного театра, Челябинск (2018) | Фото: Накануне.RU

Текслер "возможно подумает" о новой заявке Челябинска на саммиты ШОС и БРИКС

Глава Южного Урала Алексей Текслер заявил, что хотел бы сделать Челябинск городом, готовым принимать международные мероприятия в будущем. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приезд 30 глав государств - это всегда большой вызов. Я бы хотел, чтобы у нас проводились международные мероприятия. Я думаю, это произойдет. Возможно, будем думать и о ШОС и БРИКС, но пока я этот задачу не формулировал", - поделился своим видением глава региона.

Он напомнил, что область принимает 30 крупных мероприятий, от встреч министров до спортивных соревнований, форумов. "Приедут тысячи людей к нам без охраны, которые потом расскажут о нашем городе. И наша задача встретить их радушно. Все средства, которые планировалось направить в регион, они направлены. Давайте вместе подумаем, я за, чтобы у нас проводилась встреча глав государств", - сказал Текслер.

Напомним, Челябинск ранее потерял право проводить встречи глав государств в рамках саммитов ШОС и БРИКС - президент Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов из Челябинска в Санкт-Петербург. "Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС", - говорится в подписанном указе.

Челябинск остался площадкой проведения большого количества мероприятий. "Нас ждут не только международные встречи и форумы, такие как Деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации и многие другие, но и культурные, спортивные мероприятия, например, спортивные игры БРИКС", - заявил Текслер по итогам встречи с Путиным.

Алексей Текслер тогда подчеркнул, что область и город получили дополнительные средства из федерального бюджета на инфраструктуру и благоустройство. У города появится новый аэропорт и аэродром. При этом из-за переноса мероприятий область сэкономит более 5 млрд руб., которые направят на строительство детских садов, школ и поликлиник.

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Текслер "возможно подумает" о новой заявке Челябинска на саммиты ШОС и БРИКС

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Теги: алексей текслер, шос и брикс



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