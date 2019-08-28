19 Сентября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

Текслер вновь заявил, что за выборы мэров. Но для этого нужно "зрелое общество"

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер вновь заявил, что поддерживает процедуру прямого избрания глав муниципалитетов. Однако он оговорился, что для этого общество должно быть "зрелым", передает корреспондент Накануне.RU.

"Златоуст - интересный пример, когда главу в 2012 году избрали на прямых выборах, а в 2017 году его переназначили уже по новой системе. Моя позиция - самое важное - это человек, которого выбирают или назначают. Люди могут быть профессиональными или популистами. И если человек профессионален и назначен депутатами, это работает. У меня есть примеры, когда популистов избирали, а улучшений после этого не было", - отметил он.

"Система работает там, где зрелое общество. Мы к этому придем, я за эту систему. И если мы все с вами поймём, что мы к этому готовы, я буду сам рекомендовать внести изменения", - добавил глава региона.

Напомним, что в ходе визита в Златоуст 26 августа врио губернатора Алексей Текслер рассказал собравшимся жителям города, что предлагал главеВячеславу Жилину – уйти в отставку, но последний отказался. На встрече с горожанами, по сообщению очевидцев, в момент выступления Жилина звучали требования со стороны собравшихся уйти в отставку и даже свист и оскорбления. После этого Текслер инициировал общегородской опрос о доверии Жилину.

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Текслер вновь заявил, что за выборы мэров. Но для этого нужно "зрелое общество"

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Теги: Алексей Текслер, выборы мэров



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