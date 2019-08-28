В Пермском крае депутаты второй раз отправили в отставку главу района

Депутаты земского собрания Большесосновского района второй раз отправили в отставку главу Вячеслава Буркова. Решение поддержали 11 из 13 присутствовавших на заседании народных избранников, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий был поднят в связи с неисполнением Бурковым своих обязанностей в течение трех месяцев. Свой пост градоначальник должен покинуть сегодня.

Депутаты, напомним, уже отправляли в отставку Буркова в июне, но глава оспорил это решение по суду. На работу ему удалось вернуться с трудом: в здание администрации он пробивался при поддержке силовиков.

Глава на заседании земсобрания заявил, что его досрочная отставка будет незаконной и призвал депутатов "прекратить возню" и начать работать. Решение Бурков будет оспаривать в суде.

Исполняющим обязанности главы района депутаты вновь назначили Владимира Трескова.