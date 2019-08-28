Forbes назвал самые богатые и влиятельные российские кланы

Forbes назвал десятку самых богатых российских семейных кланов. По данным издания, за год список обновился на треть.

По сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.

Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых. Суммарная оценка состояний всех его представителей за год снизилась, но незначительно, с $5,97 млрд до $5,65 млрд.

Второе место стабильно занимают Ротенберги — их семья была первой лишь один раз, в первом рейтинге, который вышел в 2014 году. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд.

Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО "Лефортово", за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (группа "Кокс") недотянули до $1 млрд.

Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК "Система"), Линников ("Мираторг") и Михайловых (группа "Черкизово").