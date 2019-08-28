19 Сентября 2020
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Текслер заявил, что договорился с крупными предприятиями об индексации зарплат

Перед правительством Челябинской области поставлена задача обеспечить рост зарплат на предприятиях региона минимум в 1,5 раза. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил на пресс-конференции врио губернатора Алексей Текслер.

"Это одна из проблем. Регион промышленный, 12 место по ВРП. А по зарплате - 35 место. Мы обсуждали эту проблему с бизнесом. Я хотел бы, чтобы наши бизнесмены вкладывались в развитие региона. Точечные решения принимали, это "Почта России", принято решение об индексации зарплат муниципальных служащих. На многих крупных предприятиях с 1 июля прошла индексация зарплат работников. Все, что касается крупных предприятий, у меня со всеми есть договоренности о ежегодной индексации зарплат", - сказал Текслер.

По его словам, самое важное - это рост экономического потенциала региона, создание новых производств. "Я поставил задачу перед правительством, чтобы в ближайшие пять лет мы обеспечили рост зарплат минимум в 1,5 раза", - подчеркнул он.

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Текслер заявил, что договорился с крупными предприятиями об индексации зарплат

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Теги: зарплата челябинская область, алексей текслер, почта россии



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