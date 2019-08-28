19 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Коломойский, Приватбанк (2015) | Фото: ukranews.com

Коломойский считает возможным скорый роспуск Рады

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в скором времени новая Верховная рада может быть распущена. Причиной, как он считает, может быть то, что депутаты будут продаваться. Он употребил глагол от нецензурного слова, обозначающего голую женщину.
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"А они будут точно ***, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент", - сказал олигарх "Цензору".

При этом он признал, что многих новых депутатов не за что "зацепить", так как они пришли из ниоткуда.

"Они ж все откуда? Парикмахеры? Или фотограф со свадьбы? Что ему предъявить?" - подчеркнул он, приведя в пример случай в Запорожской области, где на одном из округов молодой фотограф победил генерального директора "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Примерно 100 депутатов могут выйти из президентской фракции, считает Коломойский. В этом случае уже через год на Украине будут новые выборы, причем по сугубо пропорциональной системе.

Напомним, новая Рада начнет работу завтра, 29 августа. На Украине эта тема на первых полосах СМИ, поскольку вначале ожидается дележ портфелей.

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Коломойский считает возможным скорый роспуск Рады

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Теги: Украина, Верховная рада, Игорь Коломойский



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