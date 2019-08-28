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Происшествия Сибирский ФО В России
В Новосибирске стена здания на ул. Ударная рухнула на рабочих (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Рухнувшее в Новосибирске здание принадлежит бывшей компании Абызова

При обрушении стены здания в Новосибирске погиб один рабочий, двое остаются под завалами, сообщили в "Сибирской генерирующей компании" (входит в СУЭК) - владельце строения.

По последним данным, на месте происшествия работали не 10, а 8 человек. Трое успели отбежать от обрушения, двоих достали живыми.

Здание состоит из двух этажей, сообщает областной главк МЧС. Это перекачивающая насосная станция размером 10 на 30 метров. Часть его находится на реконструкции, еще часть снесена. Стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом, рухнула в котлован.

Разрешение на реконструкцию здания на улице Ударной выдано "Сибирской энергетической компании" 27 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Согласно документам, подрядчик должен был выполнить реконструкцию здания с пристройкой дополнительного объема.

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что причиной обрушения могли стать нарушения при строительстве. Телеграм-канал "Футляр от виолончели" пишет, что рухнувший в Новосибирске дом построил арестованный федеральный министр Михаил Абызов и его компания "Сибэко". "Чиновник-миллиардер хотел купить итальянскую виллу своей любовнице, поэтому экономил на технике безопасности", - говорится в сообщении.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска начала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, действительно ли были допущены нарушения.

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Теги: новосибирск, здание, обрушение, михаил абызов



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Ранее 30.08.2019 11:39 Мск В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены
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Ранее 28.08.2019 09:22 Мск В Новосибирске стена здания рухнула на рабочих: под завалами более 10 человек

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