Airbus прогнозирует рост пассажирских перевозок в России на 4%

В ближайшие годы объем пассажирских перевозок в России увеличится на 4,2%. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава Airbus в России Жульен Франьятт на авиасалоне МАКС-2019.

Также, по прогнозам авиакомпании, к 2037 году флот авиакомпаний в России увеличится вдвое. "Количество самолётов вырастет с 851 до 1 тыс. 800", - рассказал журналистам Жульен Франьятт.

Он подчеркнул, что компания активно работает с российскими производителями.

"Российская промышленность вовлечена во все стадии разработки и производства самолётов Airbus. Цифровизация является нашим приоритетом", - отметил он.

По его словам, спрос на самолеты А-320 в России составит тысячу штук в ближайшие 20 лет. А модель 320-neo даёт 22% топливной экономии.