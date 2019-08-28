19 Сентября 2020
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самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

Airbus прогнозирует рост пассажирских перевозок в России на 4%

В ближайшие годы объем пассажирских перевозок в России увеличится на 4,2%. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава Airbus в России Жульен Франьятт на авиасалоне МАКС-2019.

Также, по прогнозам авиакомпании, к 2037 году флот авиакомпаний в России увеличится вдвое. "Количество самолётов вырастет с 851 до 1 тыс. 800", - рассказал журналистам Жульен Франьятт.

Он подчеркнул, что компания активно работает с российскими производителями.

"Российская промышленность вовлечена во все стадии разработки и производства самолётов Airbus. Цифровизация является нашим приоритетом", - отметил он.

По его словам, спрос на самолеты А-320 в России составит тысячу штук в ближайшие 20 лет. А модель 320-neo даёт 22% топливной экономии.

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Airbus прогнозирует рост пассажирских перевозок в России на 4%

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Теги: Airbus, Жульен Франьятт, Макс-2019



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