Судью Арбитражного суда Свердловской области поймали на попытке взятки в 14 млн рублей

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина. Как сообщили Накануне.RU в СКР, его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

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Как установили следователи, Гаврюшин планировал получить денежное вознаграждение за вынесение решения в пользу истца по рассматриваемому им делу об обжаловании решения налогового органа, для чего привлек в качестве посредника своего сына.

"29 мая 2018 года возле здания Арбитражного суда Свердловской области, после оглашения судьей Гаврюшиным решения об удовлетворении заявления коммерческой организации, представители данной организации передали посреднику 14 млн рублей. Последний был задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в материалах следствия.

Сейчас расследование дела в отношении Олега Гаврюшина завершено, оно направлено на рассмотрение в суд. Что касается сына-посредника, ему уже назначено 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года.