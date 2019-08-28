По каждому из домов обманутых дольщиков есть решение, - Текслер

Глава Южного Урала Алексей Текслер на сегодняшней пресс-конференции рассказал, как решается в регионе проблема обманутых дольщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас проблемных домов 56. Около 4 тыс. дольщиков обманутых. По каждому из этих домов есть решение. 32 дома будем расселять с поддержкой Дом.рф, мы организовали фонд для решения этих проблем. Федерация выделит средства, будет наше софинансирование. Шесть домов будем не расселять, а компенсировать, потому что были двойные продажи. 18 домов будут расселять с помощью новых инвесторов. Все они определены. Работа началась. Эту проблему в течение нескольких лет мы решим", - сказал Текслер.

Ранее Текслер рассказал о создании фонда защиты прав дольщиков. "Благодаря изменениям федерального законодательства, мы запускаем совместно с фондом "ДОМ.РФ" программу по завершению строительства домов, где застройщики отказались выполнять свои обязательства. Теперь мы сможем реализовать эти проекты и предоставить жилье гражданам. По каждому проблемному дому в Челябинской области у нас решение найдено, и мы знаем, как решить проблему дольщиков в нашем регионе", – подчеркнул тогда он. Региональный фонд создан в целях скорейшего урегулирования обязательств застройщиков, чтобы привлечь федеральные средства на завершение строительства проблемных объектов.

Напомним также, что недавно в Челябинске прошел митинг обманутых дольщиков. По оценкам организаторов, на него вышло более трехсот человек, было много участников из других городов региона – Чебаркуля, Копейска и т.д. В планах у обманутых дольщиков организация еще нескольких акций, в том числе серии одиночных пикетов во всех районах Челябинска – люди говорят, что, в отличие от обманувших их застройщиков, нарушать закон они не собираются, но хотят персонального внимания главы региона.