Текслер заявил о готовности прощаться с чиновниками, которые будут заниматься бизнесом

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил о намерении продолжить "чистку" команды. При этом новых соратников он готов набирать по конкурсу. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас большое количество людей заявилось в проект "Команда Челябинской области", более 270 человек прошли предварительный отбор. Я рассчитываю, что будет большой приток молодых людей и в региональную команду и в муниципальную. Один из них уже стал заместителем у Натальи Котовой по градостроительству", - рассказал врио главы.

"Я посмотрел анкеты каждого, кто у меня работает. Мы частично расставались с коллегами, в том числе из-за информации от правоохранительных органов. Эта работа будет продолжена", - отметил он.

По его словам, он бы не хотел, чтобы чиновники и члены их семей занимались бизнесом, который связан муниципальными и государственными закупками. "Я на это реагирую. Те, кто попытается заниматься бизнесом в правительстве, мы будем с ними прощаться", - подчеркнул глава региона.

Напомним, 18 марта Федеральная антимонопольная служба признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан теперь уже экс-губернатор Борис Дубровский.