Оскандалившийся на Ямале "Мостострой-12" сорвал госконтракты в Удмуртии

В дело о банкротстве компании "Мостострой-12" (бенефициар - бизнесмен Александр Забарский) вступило министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. Как следует из заявления министерства, подрядчик сорвал строительство и ремонт двух мостов в республике и ушел с объектов без выплаты неустоек, предусмотренных договорами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мостострой-12" еще в 2016 г. получил государственный контракт стоимостью 66,4 млн руб. на ремонт моста через реку Чепца на автомобильной дороге Глазов - Яр - Пудем в Ярском районе Удмуртии. Договор был подписан в сентябре,ремонт компания должна была выполнить до середины декабря того же года, но подрядчик и так и не приступил к работе. В феврале 2017 г. министерство расторгло госконтракт и выставило "Мостострою-12" требование неустойки в размере 5,6 млн руб.

Аналогичная ситуация произошла с госконтрактом на ремонт моста через реку Кильмезь (дорога Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области) - Гура - Зятцы в Сюмсинском районе). Стоимость работ - 42,7 млн руб., неустойка - 3,6 млн руб.

"Мостострой-12" не выплатил неустойки, министерство ходатайствовало о включении долга в реестр требований кредиторов в рамках банкротного дела. Накануне Арбитражный суд Тюменской области признал требования министерства подлежащими удовлетворению, однако размеры неустойки он снизил.

Напомним, "Мостострой-12" был первым подрядчиком строительства моста через реку Надым на Ямале. Заказчик строительства - компания "Уралстройтехнологии" (дочернее общество "Корпорации развития") отстранил подрядчика из-за брака, однако строительная компания по суду взыскала порядка 2 млрд руб. в счет оплаты работ. Спустя почти три года "Корпорации развития" удалось добиться пересмотра решения суда.