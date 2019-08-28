Алексей Текслер удовлетворен работой своих заместителей

Алексей Текслер удовлетворен работой своих заместителей. Об этом он сообщил на своей пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Южного Урала рассказал о работе по реформированию областного правительства, в частности, создано министерство промышленности региона. Изменения будут продолжены.

Говоря о своих заместителях, которые были им назначены, Текслер отметил, что удовлетворен их работой.

"Люди начали работать, мне кажется, начало неплохое. У нас много работы, на этом этапе я удовлетворен", - отметил он.

Также глава региона удовлетворен работой врио главы Челябинска Натальей Котовой.

Он подчеркнул, что в городе назрела перезагрузка, и, на его взгляд, Наталья Котова справляется со своими задачами.