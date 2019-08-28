19 Сентября 2020
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Экономика В России
терминал мобильный телефон бесконтактные платежи Apple Pay iPhone (2017) | Фото:apple.com

Половина россиян оплачивает покупки бесконтактно смартфоном - исследование

Яндекс со ссылкой на исследование Mediascope представил данные об онлайн-платежах россиян.

Бесконтактными платежами, как оказалась, пользуются почти все россияне – 94,4%. Видимо, поэтому рост происходит уже совсем медленно – с прошлого года эта цифра увеличилась лишь на 0,1%. Сюда относятся граждане, которые минимум раз в год платят с компьютера и/или смартфона с помощью электронных денег, онлайн-банкинга, банковских карт, систем бесконтактной оплаты в самых популярных категориях товаров и услуг.

Наиболее распространенные платежи – оплата мобильной связи (85% опрошенных используют эту опцию). Также в сети россияне оплачивают покупки в интернет-магазинах, коммунальные услуги, покупают билеты на транспорт, переводят деньги за рубеж или по России.

Самый распространенный формат платежа – банковская карта (90,5%). Но также в ходу интернет-банкинг (89,7%) и электронные кошельки (77,6%).

Составили аналитики и рейтинг наиболее популярных платежных сервисов. Так, "Сбербанк.Онлайн" используют 83,% россиян, "Яндекс.Деньги" – 52,8%, PayPal – 46,1%. Также популярны WebMoney, QIWI, сервисы ВТБ и Альфа-банка, Тинькофф и МТС-Деньги (кошелек).

Почти половина россиян (47%) оплачивают покупки с помощью бесконтактных технологий со смартфона. Пятая часть из них пользуется Apple Pay, доля Samsung Pay – 16,4%, но самый популярный сервис – Google Pay, его использует четверть пользователей (24,3%).   

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Половина россиян оплачивает покупки бесконтактно смартфоном - исследование

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Теги: бесконтактные платежи, онлайн-банкинг, банковские карты, россияне



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