Летные испытания самолета МС-21 с пермским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году

На авиасалоне МАКС-2019 губернатор Пермского края Максим Решетников обсудил с генеральным директором "Объединенной двигателестроительной корпорации" ("ОДК") Александром Артюховым производство новейшего двигателя ПД-14 и создание двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов. Речь шла о техобслуживании ПД-14 после их продажи, развитии в крае испытательного и производственного комплекса для реализации программы ПД-35. Летные испытания самолета МС-21 с сделанным в Прикамье двигателем запланированы на 2020 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Управляющий директор – генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев сообщил, что двигатель ПД-14 сертифицирован и начинается его серийное производство. Идет третий этап испытаний двигателя в составе летающей лаборатории.

"Сейчас идет третий этап испытаний двигателя в составе летающей лаборатории. В рамках этого этапа уже состоялось более сотни полетов. Испытания будут продолжаться до тех пор, пока не появится готовый самолет МС-21, для того чтобы на него поставить двигатель", - добавил Иноземцев.

Управляющий директор АО "ОДК – Пермские моторы" Сергей Попов отметил, что сейчас создается современная информационная система управления постпродажным обслуживанием двигателей ПД-14, которая позволит "вести" каждого заказчика. Завод намерен создать отдельное ремонтное производство, а также точки модульного ремонта в основных местах эксплуатации двигателей.

Сейчас разработчики ПД-14 занимаются повышением эксплуатационных характеристик двигателя нового поколения. В 2020 году планируется начать летные испытания самолета МС-21 уже с ПД-14 на борту. Отдельную процедуру сертификации в составе самолета МС-21 пройдут узлы мотогондолы, также входящие в двигательную установку, в составе которой будет поставляться ПД-14. Ранее Решетников подчеркивал, что пермские моторы – бренд региона и гордость страны.

Также ПД-14 был представлен на выставке двигателей ОДК. 28 августа в авиасалоне МАКС-2019 ОДК представили новые двигатели для гражданской, боевой и транспортной авиации. На ней также показали двигатель ТВ7-117СТ-01 для транспортной авиации, боевой АЛ-41Ф-1С, вертолетный двигатель ВК-2500ПС, малразмерный ТРДД-50МТ. Отличительной чертой всех новинок является их взаимозаменяемость.