19 Сентября 2020
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Политика
маршрутка, водитель (2019) | Фото: Накануне.RU

"Угрожал разбить лицо". В Ханты-Мансийске водитель маршрутки угрожал избить женщину с ребенком

Жительница Ханты-Мансийска сообщила в соцсетях об угрозах со стороны водителя маршрутки №13, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, в маршрутном такси она ехала вместе с пятилетней дочерью. Когда она поднялась со своего места, чтобы рассчитаться за проезд, ребенок поднялся следом за матерью. Водитель начал кричать на девочку. Женщина попросила его не разговаривать так с ребенком и вести себя адекватно, и в ответ получила угрозы, что он ей "разобьет лицо".

"Когда уже вышли возле ТЦ "Сатурн", водитель тоже вышел из маршрутки и дальше продолжал сыпать угрозами", - сообщила женщина в группе "Типичный Ханты-Мансийск".

В комментариях к записи представитель перевозчика принес женщине извинения за недостойное поведение работников и сообщил, что водитель был уволен.

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"Угрожал разбить лицо". В Ханты-Мансийске водитель маршрутки угрожал избить женщину с ребенком

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Теги: водитель маршрутки, угрозы, женщина, ребенок



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