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врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

Минздрав РФ: тагильские хирурги получат стимулирующую выплату за повышенную нагрузку

Министерство здравоохранения РФ держит на контроле ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, сегодня, 28 августа, на месте работает комиссия федерального министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования. Как заявили в Минздраве, для разрешения ситуации с 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в тагильской больнице №1. Также со 2 сентября в учреждение принимаются два новых хирурга, направляются специалисты областной клинической больницы №1 и клинические ординаторы.

уральский клинический лечебно-реабилитационный центр операция(2016)|Фото: Накануне.ru

В ведомстве пообещали, что врачам-хирургам будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку за июль и август.

"В ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, еще один находится в отпуске", - уточнили в Минздраве.

Там добавили, что хирургическая помощь в Нижнем Тагиле оказывается в полном объеме.

Напомним, ранее стало известно, что за массовое увольнение хирургов в городе ответят главврач больницы и областной минздрав.

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Минздрав РФ: тагильские хирурги получат стимулирующую выплату за повышенную нагрузку

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Теги: Минздрав, хирург, выплаты, Нижний Тагил



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