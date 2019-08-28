СМИ сообщили о двоих погибших при обрушении здания в Новосибирске

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту обрушения здания в Новосибирске.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

ЧП произошло на ул. Ударная в Ленинском районе. На месте работают спасатели.

По данным следствия, проводился плановый ремонт теплотрассы. В траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания.

СКР не приводит точных данных о количестве погибших и пострадавших, отмечается, что эта информация уточняется.

Между тем, СМИ сообщают о двух погибших.

МЧС сообщало, что из-под завалов извлекли одного пострадавшего. Всего под руинами могли находиться 12 человек.