Стали известны потери бюджета Пермского края от отмены ЕНВД

Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в муниципалитетах Пермского края привела к увеличению объема межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов из бюджета региона. В 2020 г., когда ряд территорий откажется от налога, расходы краевого бюджета на дотации значительно вырастут, передает корреспондент Накануне.RU.

Объемы дополнительных расходов указаны в поправках, внесенных губернатором региона Максимом Решетниковым в бюджет на трехлетку. Закон предусматривает, что после отмены ЕНВД муниципалитет в течение двух лет получает компенсацию выпадающих доходов в двукратном размере полученного бюджетами территории дохода от налога в 2018 г. Согласно поправкам, общий объем межбюджетных трансфертов в 2020-2021 гг. на стимулирование муниципальных районов и округов превысит 2 млрд руб. ежегодно.

"В целях обеспечения сбалансированности бюджета Пермского края на 2020 г. предлагается перераспределить расходы края, предусмотренные на компенсацию ЕНВД с 2020 г. на 2019 г. в сумме 2 072 823,2 тыс. руб.", - говорится в поправках.

ЕНВД, напомним, с 2020 г. будет отменен в Перми. Как сообщало Накануне.RU, деньги от отмены в муниципалитетах единого налога на вменённый доход направят на поддержку предпринимателей. Всего решение об отмене ЕНВД с 2020 г. принято на территории 18 муниципальных образований региона.