Угонщика самолета "Аэрофлота" в Югре приговорили к принудительному лечению

"Угонщика" самолета "Аэрофлота" – жителя Югры Павла Шаповалова – суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к принудительному лечению. Мужчину планируют поместить в стационар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

На заседании суда 14 августа Шаповалов сообщил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном. Уголовное дело было заведено по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ (захват судна воздушного транспорта в целях угона, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья),

Ранее "Аэрофлот" оценил ущерб от "угона" самолета в Югре в январе этого года более чем в 2 млн руб. "В связи с вынужденной посадкой авиакомпании "Аэрофлот" был причинен ущерб 2,1 млн рублей и 4 тыс. 886 долларов США. Это вынужденная посадка в Ханты-Мансийске плюс простой воздушного судна, лизинговый простой, наземное обслуживание и направление дополнительного резервного воздушного судна", - заявил представитель авиакомпании.

В середине июня стало известно, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину, пытавшегося угнать самолет, невменяемым

Напомним, Boeing 737-800 "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву днём 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Пострадавших не было. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств - в качестве свидетелей и потерпевших допрошено не менее 100 человек, проведено более 10 осмотров мест происшествий, обысков, выемок, изъяты необходимые документы, проведено 11 экспертиз, в том числе химическая; судебно-медицинская; комплексная взрывотехническая и криминалистическая; дактилоскопическая; трасологическая; компьютерно-техническая; комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством.