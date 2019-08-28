В Прикамье вырастут расходы на содержание КСП

Число аудиторов контрольно-счетной палаты Пермского края увеличивается на семь человек. Изменение штатной численности приведет к росту расходов бюджета на содержание КСП, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из поправок в проект бюджета, внесенных в заксобрание региона, в 2019 г. расходы увеличиваются на 2,8 млн руб., в 2020-2021 гг. на 6,8 млн руб. ежегодно.

Увеличение числа аудиторов необходимо для организации проведения внешнего муниципального финансового контроля по соглашениям с представительными органами муниципалитетов, отмечено в пояснениях к бюджету.