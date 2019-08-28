19 Сентября 2020
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Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк разрабатывает собственную "умную" колонку

Сбербанк начал разработку собственной "умной" колонки, которая будет работать на основе голосового помощника Центра речевых технологий (ЦРТ), пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что презентация устройства возможна не ранее 2020 года.

Вероятно, в основу устройства ляжет голосовой помощник "Варвара", разработкой которого занимается ЦРТ. С июля Сбербанк владеет контрольным пакетом акций компании.

Как ожидается, разработка в будущем может стать стержневым элементом экосистемы банка.

В нее могут быть встроены технологии биометрические технологии для подтверждения операций по счету голосом.

Ранее сообщалось, что Сбербанк может внедрить технологию оплаты товаров в магазине при помощи биометрических данных. Причем сканировать у пользователя могут не только отпечаток пальца, но и лицо.

Для того, чтобы "платить лицом", потенциальному покупателю нужно сначала пройти регистрацию прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование. Чтобы зарегистрироваться, нужно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и просканировать отпечаток пальца либо изображение лица. Второй вариант доступен для тех, кто ранее проходил сканирование лица в отделении Сбербанка.

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Сбербанк разрабатывает собственную "умную" колонку

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Теги: сбербанк, умная колонка



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