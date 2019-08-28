Рублёв обыграл восьмого сеяного в первом круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв восьмого сеяного турнира - грека Стефаноса Циципаса.

Соперники провели на корте 3 часа 58 минут. Встреча завершилась победой российского спортсмена в четырёх сетах - 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.

В следующем круге, 29 августа, Рублёв сыграет с французом Жилем Симоном.

Отметим, что девятый сеяный турнира, россиянин Карен Хачанов, проиграл в пером круге канадцу Вашеку Поспишилу. Турнир также покинул Евгений Донской. Ещё один представитель России, пятый сеяный Даниил Медведев, встретится сегодня во втором круге US Open c боливийцев Уго Дельеном.