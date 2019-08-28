19 Сентября 2020
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Образование Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев на педагогическом совещании (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Кадры, патриотизм и места в школах: Куйвашев назвал основные приоритеты в развитии образования на Среднем Урале

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев на августовском педагогическом совещании обозначил основные приоритеты в развитии сферы образования региона.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в этом году участие в конференции приняло порядка 4 тысяч директоров образовательных учреждений, педагогов, руководителей в сфере образования и представителей профсоюзных организаций. Впервые августовское педагогическое совещание стало настолько масштабным и было посвящено реализации в области национального проекта "Образование", на что из федерального и областного бюджетов предусмотрено более 1,7 млрд рублей.

Евгений Куйвашев выделил три наиболее важных направления работы: кадровое обеспечение отрасли; повышение качества образования, обеспечение личностно-ориентированного подхода к работе с детьми, патриотическое воспитание молодежи и развитие образовательной инфраструктуры.

Евгений Куйвашев на педагогическом совещании(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"За последние несколько лет мы серьезно продвинулись в решении проблемы дефицита мест, сохраняем стопроцентную доступность детских садов для детей от трех до семи лет, активно включились в работу по увеличению мест в ясельных группах. Сейчас наиболее остро стоит вопрос по школам, его решение мы видим и в новом строительстве, и в реконструкции, и в расширении действующих зданий. Предыдущие три года позволили нам создать дополнительно 16,5 тысяч новых мест в школах, однако прогнозные расчеты прироста детей школьного возраста показывают, что необходимо ускорить темпы ввода новых мест.

Мы будем строить не просто "штампованные" учебные заведения, а школы нового поколения, будем создавать современные образовательные центры с использованием самых передовых технологий, в том числе BIM-технологий, применяя качественные и безопасные материалы, умные сервисы, энергосберегающие системы, разумный подход к организации внутреннего пространства и оснащению классов", - пообещал губернатор.

Педагогическое совещание в Екатеринбурге(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев подчеркнул: в 2020 году, объявленном указом президента России Годом памяти и славы, образовательный процесс должен сопровождаться подробным погружением в историю страны. Детей всех возрастов нужно вовлечь в тематические мероприятия и проекты, в исследовательскую и творческую деятельность, посвященную Великой Победе. Губернатор отметил, что необходимо инициировать проекты и предлагать нестандартные подходы к изучению страниц воинской доблести и славы России, искать новый формат патриотической работы с молодежью, в том числе с использованием возможностей соцсетей и блогов. Также Евгений Куйвашев озвучил предложение сформировать собственные экологические традиции в каждой школе, например, совместными усилиями посадить дерево, обустроить школьную аллею и зеленую площадку для младших классов.

Также в ходе совещания были озвучены уже имеющиеся результаты работы по реализации нацпроекта "Образование": например, ведется строительство школы на 1275 мест в Каменске-Уральском и школы на 1000 мест в Невьянском городском округе, а до конца 2019 года в регионе планируется создать порядка семи тысяч школьных мест. В рамках нацпроекта обеспечена деятельность трех детских технопарков "Кванториум", создан первый центр цифрового образования "IT-куб", осуществляется поставка оборудования в 50 мастерских в 38 колледжей и техникумов области и многое другое.

Евгений Куйвашев на педагогическом совещании(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Кроме этого, были вручены сертификаты опорных школ Российской академии наук - совместного проекта РАН и министерства просвещения РФ, цель которого создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. В Свердловской области на первом этапе опорными школами РАН станут три образовательных учреждения Екатеринбурга: гимназия №2, гимназия №9, лицей №110 им. Гришиной, а также политехническая гимназия Нижнего Тагила.

На подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году в этом году из областного и местных бюджетов было направлено 4,8 млн рублей, школы региона в этом году примут более 500 тысяч учеников.

Напомним, 14 августа в Екатеринбурге открылась общеобразовательная школа №1, возведенная по поручению Евгения Куйвашева с применением уникальных строительных технологий. Также сообщалось, что лучшие школьники Свердловской области будут награждены премиями губернатора за достижения в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности.

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Кадры, патриотизм и места в школах: Куйвашев назвал основные приоритеты в развитии образования на Среднем Урале

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Теги: Куйвашев, образование, Средний Урал



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