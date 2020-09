SpaceX успешно испытала "попрыгунчика" – прототип Starhopper "взлетел" на 150 метров

Испытательный полет представлял из себя "прыжок" на высоту около 150 метров. После прыжка, который длился около 50 секунд, аппарат приземлился на посадочной площадке испытательного стенда на полигоне Бока-Чика-Бич в Техасе.

