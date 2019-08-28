19 Сентября 2020
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Starhopper SpaceX (2019) | Фото:www.youtube.com/user/VideoFromSpace

SpaceX успешно испытала "попрыгунчика" – прототип Starhopper "взлетел" на 150 метров

Компания SpaceX завершила второй испытательный полет на малой высоте своего опытного прототипа Starhopper. На этом корабле тестируются технологии, которые в будущем, как предполагается, будут использоваться для полета и исследования на Марсе.

Испытательный полет представлял из себя "прыжок" на высоту около 150 метров. После прыжка, который длился около 50 секунд, аппарат приземлился на посадочной площадке испытательного стенда на полигоне Бока-Чика-Бич в Техасе.

Испытание должно было пройти накануне, но отладка процесса не позволила этого сделать. А в конце июля – во время первой попытки испытания – аппарат и вовсе задымился. Тем не менее, он поднялся в воздух на 22 секунды.

В конце этого года глава компании Илон Маск намерен начать тестирование полномасштабного прототипа ракеты Starship, а также двигателей Raptor.

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SpaceX успешно испытала "попрыгунчика" – прототип Starhopper "взлетел" на 150 метров

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Теги: SpaceX, испытание, Starhopper, ракета, корабль, илон маск



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