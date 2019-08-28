19 Сентября 2020
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Политика Липецкая область
игорь артамонов, липецкая область, апк (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Игорь Артамонов лично проинспектировал ход уборочных работ и поговорил с учителями Долгоруковского и Хлевенского районов

Глава Липецкой области Игорь Артамонов накануне лично выезжал на поля и инспектировал ход уборки урожая, а затем встречался с учителями накануне начала учебного года.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, первым пунктом в маршруте стало поле, где идёт уборка рапса. Под масличную культуру в этом году в Липецкой области отведено почти 46 тысяч гектаров. Урожайность ярового рапса значительно превышает прошлогодний уровень и составляет 22,4 центнера с гектара. В 2018 году этот показатель составлял 15,6 центнеров.

сахарная свекла, уборочная компания, апк, сельское хозяйство, комбайн(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

В Липецкой области рапс перерабатывается на шести заводах. В Елецком и Тербунском районах создаются новые мощности по переработке рапса и сои. Порядка 30% в совокупном объёме экспорта АПК региона занимают растительные масла.

комбайн, сахарная свекла, уборочная, апк(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Затем Игорь Артамонов побывал на поле, где полным ходом идёт уборка сахарной свёклы. В этом году аграриям региона предстоит собрать урожай с более чем 130 тысяч гектаров. Липецкие свекловоды нацелились на очередной рекорд, они планируют выкопать не менее 5,5 млн тонн корнеплодов. Урожайность также ожидается рекордной – 400 центнеров с гектара. Артамонов отметил хорошую материальную базу фермерских хозяйств - современные свеклоуборочные комбайны манёвренные и многозадачные.

игорь артамонов, липецкая область, апк(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

«Уровень технологий и оснащения в сельском хозяйстве очень высокий, но нам есть куда расти, — отметил Игорь Артамонов. — Надо активнее внедрять научные разработки в региональный сектор АПК. Мы передовой субъект в России, нужно расширять границы и выходить в мировые лидеры. Будем работать над тем, чтобы все лучшие технологии пилотировались у нас». Прямо с поля Игорь Артамонов отправился на боринский сахарный завод, где производство автоматизировано более чем на 90%. Всего в Липецкой области шесть сахарных заводов. и все уже приступили к работе.

комбайн, сахарная свекла, уборочная, апк(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

От работников АПК Игорь Артамонов перешел к общению с работниками образования. Врио главы региона посетил учительские форумы в Хлевенском и Долгоруковском районах. Игорь Артамонов отметил, что липецкие преподаватели работают на высоком уровне. И отвечал на вопросы педагогов. Учителя Долгоруковского района поднимали острые для муниципалитета темы дорог, водоснабжения, оплаты труда. В частности, преподаватели малокомплектных школ пожаловались на низкую заработную плату.

«Мы внимательно анализируем деятельность директоров учебных заведений, - сказал Игорь Артамонов. - Есть школы, где руководители неправильно строят работу, неграмотно распределяют зарплатный фонд. Будем разбираться. Кроме того, сейчас мы формируем бюджет региона и закладываем средства на увеличение зарплат учителей и врачей».

игорь артамонов, липецкая область(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Затем Игорь Артамонов принял участие в педагогической конференции Хлевенского района. Преподаватели спрашивали главу региона о тарифах, сборе мусора, работе с обращениями. И выступили с предложением — увеличить число бюджетных мест в вузах. Педагоги рассказали, что в муниципалитете растёт рождаемость, большое количество детей хорошо учится, но далеко не всем хватает бюджетных мест в учебных заведениях.

учителя, люди, форум, зрительный зал(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

«То, что растёт рождаемость — прекрасно, но нужно не здесь искать причину, - отметил Игорь Артамонов. - В регионе сложилась парадоксальная ситуация. Есть много целевых мест, где обучение можно проходить за счёт федерального бюджета, но заявки из районов почти не поступают. Между тем в предлагаемом списке очень перспективные специальности. Будем в этом детально разбираться».

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Игорь Артамонов лично проинспектировал ход уборочных работ и поговорил с учителями Долгоруковского и Хлевенского районов

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Теги: игорь артамонов, липецкая область, уборочная компания, учителя, педагогические конференции



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