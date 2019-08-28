19 Сентября 2020
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Общество Курганская область
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

Жители Кургана готовят обращение к Шумкову из-за закрытия опорного пункта полиции

Жители Заозерного микрорайона Кургана бьют тревогу и собираются писать официальное обращение к врио губернатора региона Вадиму Шумкову с просьбой разобраться в их проблеме.

Суть в том, что в Заозерном закрыли опорный пункт полиции с участковыми, теперь на весь микрорайон, в котором проживает треть жителей всего Кургана, остался только один пункт в 6-ом микрорайоне.

Как сообщили Накануне.RU сами жители, пункт закрыли из-за того, что новый начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов посчитал его содержание дорогим.

"Он считает, что содержать в Заозерном два пункта полиции - это дорого. Народ возмущен. Сейчас там, где закрыли, уже стали собираться бомжи, алкаши", - написали Накануне.RU жители района.

Как рассказал Накануне.RU общественник, руководитель движения "Наш Заозерный" Дмитрий Хапов, местные жители составили обращение для Шумкова, хотят привлечь внимание, "бьют в колокола".

"Теперь на весь Заозерный один опорный пункт, где все участковые сидят чуть ли не на головах друг у друга. Проблема нам кажется острой, но я уверен, что ее можно разрешить", - отметил Хапов.

28 августа в 18.00 жители организуют сход на месте закрытого пункта в 3 микрорайоне, приглашают журналистов и всех неравнодушных, чтобы рассказать об этой проблеме. Там люди планируют собрать подписи под обращением Вадиму Шумкову.

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Жители Кургана готовят обращение к Шумкову из-за закрытия опорного пункта полиции

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Теги: полиция, пункт, отдел, Вадим Шумков, жители, обращение, Заозерный, Курган



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Развитие сюжета:

Ранее 29.08.2019 07:53 Мск Полиция Кургана найдет новое здание для опорного пункта после возмущения жителей

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