Отменен рейс "ЮТэйра" Тюмень – Тарко-Сале, который переносили на двое суток из-за размытой взлетно-посадочной полосы

Отменен вылет из Тюмени борта "ЮТэйр" в Тарко-Сале, который должен состояться ещё два дня назад, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, лайнер должен был улететь на Ямал еще в 8.35 26 августа, однако рейс отложили до 8.35 28 августа. В пресс-службе перевозчика Накануне.RU ранее сообщили, что причиной переноса стало то, что размокла грунтовая взлетно-посадочная полоса аэропорта Тарко-Сале.

Сегодня стало известно, что вылет и вовсе отменен. В пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино" Накануне.RU сообщили, что рейс переносили и в итоге отменили из-за того, что "Ан-24", который должен был доставить пассажиров "ЮТэйра" на Ямал, изначально не улетел с полуострова и не прибыл в Тюмень.