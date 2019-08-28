В Новосибирске стена здания рухнула на рабочих: под завалами более 10 человек

Строящееся здание обрушилось в Новосибирске, больше 10 рабочих могут находиться под завалами.

По данным МЧС, один человек спасен и передан медикам.

ЧП произошло на ул. Ударная в Ленинском районе. На месте работают спасатели. Площадь обрушения - 150 квадратов.

По предварительным данным в строении проходила реконструкция и произошло обрушение стены и перекрытия, пишет Regnum.

Ранее в Волхове Ленинградской области на территории завода "Пикалевский цемент" при демонтаже обрушилась стена. Погибли двое рабочих.