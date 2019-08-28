В Югре перевернулась лодка с двумя пассажирами: один погиб

В Ханты-Мансийском районе на 40 километре реки Иртыш перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин. Как сообщили Накануне.RU в "Центроспас–Югория".

Одному мужчине удалось спастись: он выплыл на берег. Второй мужчина утонул.

Спасатели опросили пострадавшего и начали поисковые работы. Было обследовано пять километров водной акватории вниз по течению. Однако погода ухудшилась: поднялся сильный ветер, а потому продолжать работы было невозможно. Временно поиски приостановлены.