Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G8

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Белый дом будет работать над возвращением России в состав G8.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп позовет Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США. По словам главы Штатов, Путин примет приглашение и сможет приехать.

Комментируя это заявление, Майк Помпео сообщил, что администрация президента работает на главу государства и должна выполнять его поручения. Госсекретарь США подчеркнул, что работа по возвращению России в "Большую восьмерку" будет вестись в соответствии с указанием Трампа, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что возобновление участия РФ в формате G8 стало бы возможным при условии ее "ухода" из Крыма.