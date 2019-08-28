19 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2018) | Фото: JAXA

В середине сентября к Земле прилетят два астероида

Не успели жители Земли порадоваться, что астероид 2019 OU1 (размером с пирамиду Хеопса) 28 августа так и не столкнулся с третьей планетой от солнца, как в NASA предупредили о новых небесных телах, приближающихся к земному шару.

Так, два астероида максимально приблизятся к Земле 14 сентября, но угрозы представлять не будут. По данным американского космического агентства, диаметр одного из астероидов, который получил название 2000 QW7, составляет от 290 до 650 метров: он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 5,3 млн км со скоростью 6,4 км/c. Примерно на такой же удаленности от Земли промчится со скоростью 14,4 км/c и астероид 2010 CO1 диаметром от 120 до 260 метров, передает ТАСС.

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения — один шанс из 16.

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В середине сентября к Земле прилетят два астероида

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Теги: астероид, земля, сближение, nasa



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