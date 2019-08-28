В Прикамье из-за создания культурного кластера увеличится количество чиновников

Создание культурного кластера на заводе им. А.А. Шпагина потребовало увеличения количества чиновников. Расходы на их работу будут внесены в бюджет на текущий год, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из поправок, внесенных в заксобрание, штат ГКУ "Управление капитального строительства Пермского края" будет увеличен на 11 человек. На финансирование работы учреждения в 2019 г. дополнительно будет выделено 20,9 млн руб. (еще 17,5 и 17,3 млн руб. - в 2020 и 2021 гг.).

"Средства необходимо предусмотреть в связи с увеличением в 2019 г. затрат на содержание имущественного комплекса Пермского мотовозоремонтного завода "Ремпутьмаш", а также в связи с необходимостью увеличения штатной численности учреждения на 11 штатных единиц".

Для технического надзора в сфере строительства и реконструкции инфраструктурных объектов культуры, а также для контроля использованием территории завода им. Шпагина в Прикамье создается новое ГКУ "Центр обслуживания учреждений". Поправками ему предлагается выделить 5,6 млн руб. в 2019 г. (на 2020-2021 гг. - 13,9 млн руб. ежегодно).

Кроме того, более 22 млн руб. в текущем году дополнительно получит Пермская художественная галерея для подготовки коллекции к показу в новом здании галереи на заводе им. Шпагина. В 2020 г. расходы составят 19 млн руб.

Поправки депутаты рассмотрят на заседании в сентябре.