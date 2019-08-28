Ишаева оставили под домашним арестом

Бывшему полпреду президента в ДФО Виктору Ишаеву продлен домашний арест еще на два месяца.

Срок меры пресечения истекал 27 августа. О продлении домашнего ареста ходатайствовало следствие, сообщает Regnum.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в ДФО и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев был задержан 28 марта, в тот же день отправлен под домашний арест.

Как сообщили в СКР, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств у "Роснефти".

Сам Ишаев свою вину не признает. Он утверждает, что ему не было никакого смысла совершать хищение 5,7 млн рублей, поскольку его официальный ежемесячный доход больше, чем заявленный ущерб.