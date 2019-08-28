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ишаев виктор иванович губернатор хабаровского края (2004) | Фото: Накануне.ru

Ишаева оставили под домашним арестом

Бывшему полпреду президента в ДФО Виктору Ишаеву продлен домашний арест еще на два месяца.

Срок меры пресечения истекал 27 августа. О продлении домашнего ареста ходатайствовало следствие, сообщает Regnum.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в ДФО и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев был задержан 28 марта, в тот же день отправлен под домашний арест.

Как сообщили в СКР, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств у "Роснефти".

Сам Ишаев свою вину не признает. Он утверждает, что ему не было никакого смысла совершать хищение 5,7 млн рублей, поскольку его официальный ежемесячный доход больше, чем заявленный ущерб.

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Ишаева оставили под домашним арестом

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Теги: виктор ишаев, домашний арест



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Развитие сюжета:

Ранее 03.12.2019 08:05 Мск Суд арестовал около десяти миллионов рублей бывшего полпреда Ишаева

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