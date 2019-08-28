79-летний Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом

79-летний актер Эммануил Виторган сообщил радостную новость: он и его 57-летнияя супруга Ирина снова стали родителями. Теперь у пары две дочери, а всего у Виторгана четверо детей: от первого брака (с актрисой Тамарой Румянцевой) у него есть дочь Ксения, от второго брака (с актрисой Аллой Балтер) – сын Максим. В прошлом году у Эммануила и Ирины родилась дочь Этель. Примечательно, что девочку, несмотря на серьезный возраст, Ирина выносила сама.

О новорожденной дочке Виторгана пока известно немного. Актер опубликовал в Instagram общее фото с дочерьми и женой и написал: "У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька...КЛАРОЧКА!!!".

Интересно, что в прошлом году – после рождения Этель – Виторган признался: " "Ириша подарила мне дочь. Я не могу без нее. Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит, не плачет. Более того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу".

Ирина - одна из самых возрастных дам не только в отечественном шоу-бизнесе, но и во всем мире. Недавно мамой стала Лера Кудрявцева – 47-летняя телеведущая родила дочку Машу своему 30-летнему супругу. В Великобритании во второй раз родила актриса Рэйчел Вайс (48). Впрочем, естественная (без ЭКО) беременность в столь солидном возрасте все-таки несет угрозы. Например, возраст родителей – один из немногих факторов, который влияет на вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна.