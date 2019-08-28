19 Сентября 2020
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&quot;Краснодар&quot; - &quot;Олимпиакос&quot; (2019) | Фото: twitter.com/fckrasnodar

"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу", Россия лишилась трёх клубов в Лиге Чемпионов

Греческий "Олимпиакос" снова победил "Краснодар" в матче плей-офф Лиги чемпионов UEFA. Домашняя встреча для российского клуба закончилась поражением со счётом 1:2.

Краснодарский клуб вышел вперёд уже на 10-й минуте после гола Даниила Уткина. Однако "Быки" пропустили буквально сразу же в ответной контратаке - отличился Юссеф Аль-Араби. В начале второго тайма Аль-Араби забил вновь и установил окончательный счёт в матче.

Напомним, что первый матч в Греции завершился поражением "Краснодара" со счётом 0:4. Таким образом, греческий клуб прошёл в основной турнир Лиги чемпионов, "Краснодар" продолжит выступать в Лиге Европы.

У России снова не будет трёх клубов в групповом этапе главного европейского клубного турнира. На этой стадии в этом сезоне нашу страну будут представлять "Зенит" и "Локомотив".

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"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу", Россия лишилась трёх клубов в Лиге Чемпионов

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Теги: Краснодар, Олимпиакос, Лига чемпионов



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