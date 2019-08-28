"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу", Россия лишилась трёх клубов в Лиге Чемпионов

Греческий "Олимпиакос" снова победил "Краснодар" в матче плей-офф Лиги чемпионов UEFA. Домашняя встреча для российского клуба закончилась поражением со счётом 1:2.

Краснодарский клуб вышел вперёд уже на 10-й минуте после гола Даниила Уткина. Однако "Быки" пропустили буквально сразу же в ответной контратаке - отличился Юссеф Аль-Араби. В начале второго тайма Аль-Араби забил вновь и установил окончательный счёт в матче.

Напомним, что первый матч в Греции завершился поражением "Краснодара" со счётом 0:4. Таким образом, греческий клуб прошёл в основной турнир Лиги чемпионов, "Краснодар" продолжит выступать в Лиге Европы.

Всё! «Быки» уступают дома греческому «Олимпиакосу» и теперь продолжат свой европуть в группе Лиги Европы УЕФА.



Жеребьевка группового этапа ожидает нас в пятницу, 30 августа. #КраснодарОлимпиакос #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #ВпередБыки pic.twitter.com/sVySoUNoVS — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2019

У России снова не будет трёх клубов в групповом этапе главного европейского клубного турнира. На этой стадии в этом сезоне нашу страну будут представлять "Зенит" и "Локомотив".