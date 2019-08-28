Волкер назвал условием возвращения России в G7 "уход из Крыма"

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой" заявил, что возобновление участия России в формате "Большой восьмерки" стало бы возможным при условии ее "ухода" из Крыма.

"Я бы хотел увидеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", - заявил политик.

Напомним, решение о переходе к формату G7 было принято в 2014 году, после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к России.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возвращение к "Большой восьмерке" без разрешения Кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой. Аналогичное мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. За возвращение России в G7 выступает американский лидер Дональд Трамп, его поддержали итальянские власти.