19 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Курт Волкер (2018) | Фото: Reuters

Волкер назвал условием возвращения России в G7 "уход из Крыма"

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой" заявил, что возобновление участия России в формате "Большой восьмерки" стало бы возможным при условии ее "ухода" из Крыма.

"Я бы хотел увидеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", - заявил политик.

Напомним, решение о переходе к формату G7 было принято в 2014 году, после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к России.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возвращение к "Большой восьмерке" без разрешения Кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой. Аналогичное мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. За возвращение России в G7 выступает американский лидер Дональд Трамп, его поддержали итальянские власти.

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Волкер назвал условием возвращения России в G7 "уход из Крыма"

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Теги: курт волкер, россия, крым, G7



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