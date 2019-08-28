19 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Из Екатеринбурга в Мюнхен снова откроется прямой рейс

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово с 28 декабря откроется прямой рейс в баварский Мюнхен. Он будет выполняться по субботам в аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса и в обратном направлении. Выполнять полеты будет авиакомпания "Уральские авиалинии".

Рейсы на маршруте будут утренними (07:35 из Екатеринбурга, 10:50 из Мюнхена), сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта. Время в пути составит 5 часов 10 минут. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.

"Полеты в Мюнхен уже выполнялись в аэропорту Кольцово, в осенне-зимнем расписании 2018-2019 года рейсы выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

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Из Екатеринбурга в Мюнхен снова откроется прямой рейс

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Теги: екатеринбург, кольцово, мюнхен, германия, бавария, уральские авиалинии



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