Фанаты "Црвены Звезды" пригнали к стадиону советский танк перед матчем плей-офф ЛЧ

На танке изображена красная звезда - эмблема команды и надпись "Северная армия" - объединение ультрас клуба.

По некоторым опубликованным данным, танк фанатам подарил владелец компании, которая занимается торговлей лома, а сам он до этого приобрел машину у сербских вооруженных сил. Кроме этого сообщается, что этот танк был захвачен в Вуковаре во время вооруженного конфликта в 90-х, что вызвало возмущение у хорватов, которые попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) разобраться в инциденте.

Just a tank in front of Rajko Mitić stadium today.

Tomorrow Crvena Zvezda will host Young Boys in the second leg of the play-off. pic.twitter.com/stjaf5O8ce