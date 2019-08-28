19 Сентября 2020
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Советский танк Т-55 у домашнего стадиона &quot;Црвены Звезды&quot; &quot;Райко Митич&quot; (2019) | Фото: AFP

Фанаты "Црвены Звезды" пригнали к стадиону советский танк перед матчем плей-офф ЛЧ

Болельщики сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против швейцарских "Янг Бойз" подогнали к своему стадиону советский танк T-55.

На танке изображена красная звезда - эмблема команды и надпись "Северная армия" - объединение ультрас клуба.

По некоторым опубликованным данным, танк фанатам подарил владелец компании, которая занимается торговлей лома, а сам он до этого приобрел машину у сербских вооруженных сил. Кроме этого сообщается, что этот танк был захвачен в Вуковаре во время вооруженного конфликта в 90-х, что вызвало возмущение у хорватов, которые попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) разобраться в инциденте.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович в официальном заявлении отметил, что внутри танка не находятся боеприпасы и взрывные устройства.

"Это нечто похожее на танк. Прокуратура сообщила, что нет причин для вмешательства полиции", - цитирует слова Стефановича AP.

Сама встреча завершилась со счётом 1:1. Данный результат после ничьей на выезде - 2:2, позволил сербскому клубу попасть в групповой турнир ЛЧ.

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Фанаты "Црвены Звезды" пригнали к стадиону советский танк перед матчем плей-офф ЛЧ

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Теги: Црвена Звезда, танк, Т-55, Янг Бойз, Лига чемпионов



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