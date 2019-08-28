Пропавшую в уральском лесу 82-летнюю пенсионерку нашли спустя пять дней

На Среднем Урале нашли заблудившуюся 82-летнюю пенсионерку. Она провела в лесу несколько дней.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Алапаевский", в полицию поступил сигнал от жительницы поселка Верхняя Синячиха о том, что ее бабушка, проживающая в селе Коптелово, ушла в лес и не вернулась. Как выяснили стражи порядка, 23 августа около 11 часов утра пенсионерка одна пошла в лес за грибами и ягодами и пропала. Родственники самостоятельно пытались найти ее, но не смогли и обратились в полицию.

"В течение пяти дней пропавшую разыскивали сотрудники полиции, представители МЧС, волонтеры, местные жители и родственники. Также применялись беспилотный тепловизор и сигнальное громкоговорящее устройство", - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате женщина была найдена утром 27 августа: оказалось, что в лесу ей стало плохо - отказали ноги, после чего она не смогла передвигаться. Поиски были осложнены тем, что пропавшая была одета в костюм защитного цвета, обессилена и не могла звать на помощь, а также не имела средств связи. По словам полковника Горелых, найденная пенсионерка госпитализирована в Алапаевскую городскую больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.