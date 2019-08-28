В Югре число заболевших гепатитом А выросло в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом

В Югре за первое полугодие зарегистрировано 48 случаев заболевания острым вирусным гепатитом А. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Показатель заболеваемости в 4,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Отметим, что гепатит А - это вирусное заболевание печени. Он может вызывать тяжелые симптомы и острую печеночную недостаточность, которая часто является смертельной. Передача вируса происходит в результате приема зараженных пищевых продуктов или при непосредственном контакте с больным.

Симптомами болезни является повышенная утомляемость, тошнота, рвота, иногда "желтуха".

Врачи напоминают, что эффективными средствами профилактики этой болезни являются потребление только чистой воды и качественных продуктов, обязательное соблюдение всех норм личной гигиены. Кроме того, для профилактики гепатита А имеется безопасная и эффективная вакцина.