Угрозы населению и природе нет: Росгидромет подтвердил выводы Росатома и МЧС по ЧП в Северодвинске

Кратковременное превышение природного фона, которое было зафиксировано в Архангельской области после ЧП на военном полигоне, не несет угрозы населению и окружающей среде не несет. Об этом заявил Regnum глава Росгидромета Максим Яковенко.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса, который находится под Северодвинском. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Случилось это в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на этой установке. Пять человек погибли, трое пострадали.

После ЧП датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Дополнительные исследования Росатома и МЧС показали, что регистрируемые уровни не представляли риска для здоровья населения, особых мер радиационной защиты не требовалось.

В Росгидромете пришли в такому же выводу. Однако некоторые данные из опубликованного ведомством исследования стали поводом для интерпретаций со стороны общественников.

По словам Яковенко, большинство этих комментариев являются непрофессиональными. Представленная Росгидрометом информация была продолжением ранее начатой работы по гамма-спектрометрическому анализу отобранных проб, пояснил он.

Цель этой работы - выявление радионуклидов, за счет которых возникла ситуация с кратковременным повышением мощности дозы гамма-излучения 8 августа.

Яковенко отметил, что инструментальная и методическая база отбора и последующего анализа проб позволяет определить концентрацию радиоактивных веществ с достаточно высокой точностью, даже в таких минимальных количествах, о которых сообщалось ранее.

Напомним, власти Архангельской области сообщили, что обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Нёноксе, не выявило у них проблем со здоровьем. У одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137. Однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий взрыва.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Нёноксу должны прибыть врачи из Москвы для обследования местных жителей, бывших в населенном пункте во время ЧП 8 августа. Начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков опроверг эти сообщения.