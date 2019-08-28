19 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016 (2015) | Фото: syasnews.ru

А как же импортозамещение? Тюменьстату понадобилась иномарка за миллион для нужд переписи в 2020 году

Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО закупит для своих нужд легковую иномарку за 1,1 млн руб. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующая информация следует из данных сайта государственных закупок.

В техническом задании к аукциону указано, что Тюменьстат нуждается в приобретении легкового автомобиля для нужд переписи населения, которое пройдет в 2020 году. При этом в документах указаны технические характеристики автомобиля и его марка: "Шкода Октавия" или аналог".

Отметим также, что автомобили в аналогичной комплектации есть и отечественного производства. Например, для нужд переписи за эти же деньги можно купить сразу две "Лады Гранты".

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А как же импортозамещение? Тюменьстату понадобилась иномарка за миллион для нужд переписи в 2020 году

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Теги: тюменьстат, перепись, шкода октавиа, лада гранта



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