А как же импортозамещение? Тюменьстату понадобилась иномарка за миллион для нужд переписи в 2020 году

Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО закупит для своих нужд легковую иномарку за 1,1 млн руб. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующая информация следует из данных сайта государственных закупок.

В техническом задании к аукциону указано, что Тюменьстат нуждается в приобретении легкового автомобиля для нужд переписи населения, которое пройдет в 2020 году. При этом в документах указаны технические характеристики автомобиля и его марка: "Шкода Октавия" или аналог".

Отметим также, что автомобили в аналогичной комплектации есть и отечественного производства. Например, для нужд переписи за эти же деньги можно купить сразу две "Лады Гранты".