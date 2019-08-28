19 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО В России
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

Не просто в мешке, но и в "общей канаве"? Тюменские чиновники не готовы объяснить, почему ветерана похоронили с бомжами

В Тюменской области новый виток скандала, связанный с похоронами ветерана войны и труженицы тыла в полиэтиленовом мешке. Как передает корреспондент Накануне.RU, в СМИ появилась аудиозапись переговоров, предположительно, руководства пансионата для ветеранов, в котором жила пенсионерка, и муниципальной похоронной службой "Некрополь". Запись вскрыла новые шокирующие подробности.

В частности, между собеседниками идет дискуссия о том, как похоронить 91-летнюю труженицу тыла, у которой не было родственников и она оказалась "невостребованной".

Так, в диалоге выясняется, что заслуженного ветерана можно было похоронить рядом с родственниками, как положено, однако встал вопрос оплаты полотенец, на которых гроб опускают в землю. Без оплаты этой опции был предложен вариант похорон в "общей канаве" для невостребованных и с табличкой вместо креста.

"В пакет санитарный, в гроб и на хранение…. давайте так", - можно услышать на записи.

Отметим, что на записи также, якобы, фигурирует Игорь Поляков, который является заместителем директора пансионата, а сейчас временно исполняет обязанности главы учреждения. Любопытно, что он кадровый офицер, выпускник тюменского военного инженерного училища, а также муниципальный депутат Тюменского района, который не раз был замечен на патриотических мероприятиях с медалями. Медали, кстати, были и у труженицы тыла, например, самая почетная - "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Корреспонденту Накануне.RU в региональном департаменте социального развития не смогли подтвердить или опровергнуть информацию: "Пока никак не можем прокомментировать… запись у нас есть… подлинность мы не можем пока подтвердить".

Ветеран в гробу Тюмень(2019)|Фото: vk.com/id224002725

Напомним, в начале августа стало известно, что в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда скончавшуюся 91-летнюю пенсионерку - ветерана войны и труженицу тыла, похоронили, упаковав в черный пакет. Совет ветеранов был шокирован этой историей, поскольку все постояльцы пансионата - титулованные ветераны, которых принято провожать с должными почестями. Проверку начало управление СКР, директор учреждения уже уволен.

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Не просто в мешке, но и в "общей канаве"? Тюменские чиновники не готовы объяснить, почему ветерана похоронили с бомжами

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Теги: пансионат ветеранов войн в тюмени, похороны в мешке



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