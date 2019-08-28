19 Сентября 2020
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Экономика В России
УВЗ, цех, танк (2018) | Фото: Накануне.RU

Секретные расходы России выросли до 5 трлн рублей

Расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности составили около 4,9 трлн руб., или 5,3% ВВП, подсчитал РБК на основе последних данных Росстата о национальных счетах России за 2017 г. Именно на этот год пришелся пик гособоронзаказа.

Актуальные данные есть только за 2017 г., поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 г.

Секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% — с 4,59 трлн руб. в 2016 г. до 4,85 трлн руб. в 2017 г. Доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась практически неизменной — около 5,3%, пишет РБК.

Как следует из данных Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла, но в 2016–2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 г. объясняется сокращением закупок вооружений и разработок. В 2018 г. показатель мог еще снизиться.

В 2019-м и 2020 г. доля расходов на оборону составит 2,9% ВВП, отмечала замминистра обороны Татьяна Шевцова.

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Секретные расходы России выросли до 5 трлн рублей

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Теги: секретные статьи бюджета, оборона, секретные расходы,



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