Наталья Поклонская завела канал в Telegram

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская осваивает новые социальные медиа. Так, вслед за аккаунтами в Instagram, "ВКонтакте" и Twitter она обзавелась и каналом в Telegram, официально блокируемом Роскомнадзором. Впрочем, многие парламентарии уже давно саботажничают и ведут блоги на многие тысячи подписчиков в непокорном мессенджере.

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Пока контент в Telegram-канале Поклонской не сильно отличается от транслируемого в других соцсетях: комментарии по поводу тех или иных событий, поздравление с праздниками, репосты (например, Наталья репостнула сообщение "МедиаЗоны" о требовании прокуратуры лишить родительских прав супругов, пришедших на митинг с детьми).

У Натальи уже более 1,2 тыс. подписчиков.

"Я решила создать свой Telegram-канал, где буду рассказывать о своей работе и комментировать личное отношение к определённым общественно-политическим событиям", - написала сама Поклонская.