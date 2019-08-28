В России разрабатывают "принципиально новый" вертолет

Директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Шибитов сообщил о разработке нового типа вертолетов.

По его словам, он объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода, передает РИА Новости.

Как отметил Шибитов в интервью корпоративному журналу, концепция новой машины будет сильно отличаться от тех решений, которые были заложены в уже существующий модельный ряд.

"Это будет принципиально новая машина", -заявил Шибитов, пояснив, что в создании задействованы аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, передовая втулка несущего винта.

Напомним, накануне холдинг "Вертолеты России" представил на МАКС-2019 свою новинку – легкий вертолет "Ансат" с VIP-салоном, выполненным в стилистике бренда Aurus.

Другая люксовая разработка холдинга – серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Ми-38 может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации с VIP-салоном и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность полета нового вертолета составляет до 1200 километров.