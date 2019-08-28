В Екатеринбурге неизвестные подложили "бомбу" к автомобилю директора бронетанкового завода

В Екатеринбурге неизвестные подложили к автомобилю похожий на взрывное устройство предмет. Инцидент произошел во вторник вечером, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, машина принадлежала директору АО "144-й бронетанковый завод". После проверки предмета специализированными службами выяснилось, что опасности он не представляет. Тревоге был дан отбой.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Как сообщало Накануне.RU, в мае в Тюмени полицейский сделал муляж бомбы и "заминировал" общежитие. За это силовика оштрафовали на 200 тысяч рублей.